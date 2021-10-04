Ozan Tufan, Şenol Güneş ve Dünya Kupası elemeleri hakkında konuştu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:20

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirdiği ilk antrenman öncesinde Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL HOCA'YI ŞUÇLAMAMAK LAZIM"

Ozan Tufan, milli takımdaki yeni yapılanmayla ilgili "Hocamızla tanıştık. Kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Eleme maçlarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız. İnşallah sonu güzel olur. Taktiksel olarak henüz konuşamadık. Mental olarak düşüncelerini aktardı. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Bu grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tufan, Dünya Kupası Elemeleri ve Şenol Güneş'in takımın başından ayrılması ile ilgili de "Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Norveç ve Hollanda gibi rakiplere karşı oynadık. Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım. Sorumlusu biziz, sahada oynayan bizleriz. Hepimizin elimizi taşın altına koyması lazım. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız. Hollanda'nın kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz de çok üzgünüz. Ülkemiz adına istemediğimiz bir mağlubiyetti. Zor maç olmasını bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor." açıklamalarını yaptı.

“HAALAND VE SÖRLOTH OYNASAYDI, ONA GÖRE MOTİVE OLURDUK”

Norveç Milli Takımı’nın önemli isimleri Haaland, Alexander Sörloth’un kadroda oynamayacak olmalarını da değerlendiren Ozan Tufan, “Biz ülke olarak, takım olarak bu ismiler oynadığında daha çok motive olan insanlarız. Kendimizi üst seviyede gören bir ekibimiz var. Çoğu da yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Norveç’teki bu eksiklerin tabii ki artısı var. Bu eksikler olmasa da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. En önemlisi bugünden itibaren antrenmanlarda yüzde 100 çalışıp aldığımız direktifleri sahaya yansıtmak olacak” diyerek sözlerini tamamladı.



