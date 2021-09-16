Özbek judocu Kamoliddin Rasulov, ekmek bıçağıyla öldürüldü

16 Eylül 2021 Perşembe, 17:24

Judo dünyası madalya sahibi Özbek judocu Kamoliddin Rasulov'un ekmek bıçağıyla öldürüldüğü haberiyle sarsıldı.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Özbek judocu Kamoliddin Rasulov, uğradığı ekmek bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2019 Taşkent Grand Prix'inde gümüş madalya alan, 81 kiloda dünya sıralamasında 34. sırada bulunan judocunun öldürülmesiyle ilgili olarak başka bir sporcunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis raporuna göre Rasulov'un vücudunun birçok bölümünde bıçak yarası tespit edildi.

Çevresinde çok sevilen Rasulov'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Judonun yanı sıra güreş ve sambo ile de ilgilenen başarılı sporcu 2021 yılında Dünya Gençlik Sambo Şampiyonası'nda ve Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kamoliddin Rasulov kimdir?

20 Temmuz 1992'de Muminabad'da doğan Kamoliddin Rasulov, spor hayatına güreşçi olarak başladı. Çocukluğundan beri güreşmeyi seven Rasulov ailesinin de desteğiyle hızla yükseldi. Babası ve kardeşi de güreşçi olan Rasulov ilk madalyasını Chirakchi Turnuvası'nda kazanmıştı. Daha sonra judoya merak salan Rasulov'un öldürülmesi Özbekistan'da şok etkisi yarattı.