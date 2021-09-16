Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

16 Eylül 2021 Perşembe, 14:57

Beşiktaş, Süper Lig’in 5'inci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.



