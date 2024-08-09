Özbek Ulugbek Rashitov üst üste 2. kez altın madalya kazandı!

Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:19
Özbek Ulugbek Rashitov üst üste 2. kez altın madalya kazandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Ürdünlü Zaid Kareem'i yenen Özbek Ulugbek Rashitov, altın madalya kazandı.

ÜST ÜSTE 2. ALTIN MADALYA

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında da altın madalya kazanan Özbek sporcu üst üste 2. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Brezilyalı Edival Pontes ile Çinli Yushuai Liang bronz madalyayı paylaştı.


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