Paris 2024'te Kanada tarihine geçmişti: OnlyFans modeli olimpiyat madalyası kazandı!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:10

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:25

Olimpiyat tarihinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Kanadalı kadın atlet Alysha Newman hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mevcut dünya şampiyonu Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın galibi ABD'li Katie Moon ise ikinci oldu. Ancak en çok dikkat çeken isim Kanadalı Alysha Newman oldu.

Rusya merkezli Sport Express'in haberine göre, Kanadalı sporcunun yetişkin içerik üretilen sosyal medya ağı OnlyFans'ta doğrulanmış bir hesabı bulunuyor. Daha önce, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için yarışan Rus atlet Elena Kulichenko'nun da OnlyFans hesabının bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Rus asıllı yüksek atlamacı, fotoğraf ve videolarının sahte olduğunu ve bir yapay zeka tarafından oluşturulduğunu söylemişti.

"ONLYFANS HESABI AÇMAYA KARAR VERDİĞİMDE..."

Newman'ın, 2021'den bu yana yetişkin içerik ürettiği ve yayınlarına erişim için ayda yaklaşık 12 dolar abonelik ücreti talep ettiği aktarıldı. Kanadalı sporcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, atletik başarılarıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan fotoğraflarını internette paylaşan hayranlarının faaliyetlerinden en azından bir miktar fayda sağlamaya karar verdiğini belirtti. Alysha, "OnlyFans hesabı açmaya karar verdiğimde, kontrol edebileceğim bir şeyin parçası olmak benim için gerçekten önemliydi" dedi.

Kanadalı sporcu kariyerinde üç olimpiyata katıldı ve bu kez Paris'te ulusal rekorunu iki santimetre geliştirerek 4,85 metreye yükseldi. Newman yarışmadan sonra yaptığı açıklamada, "Finale çıkmayalı beş yıl oldu, bu yüzden 48 saat içinde arka arkaya iki kez performans sergilemek benim için bir meydan okumaydı" dedi ve başarılı atlayışını kendine özgü 'twerk' dansıyla kutladı.

"HERKESİ ÖPSEM Mİ YOKSA AĞLASAM MI BİLEMEDİM"

Kanadalı sporcu ayrıca 2019 Dünya Şampiyonası'nda beşinci olmuştu ve Paris'teki bronz madalya, onun kariyerinde şimdiye kadarki en büyük başarısı oldu. Kanadalı atlet sakatlığından sadece üç ay sonra Tokyo 2020'de yarışmıştı ve tıpkı 2022 ve 2023 Dünya Şampiyonaları'nda olduğu gibi elemeleri geçememişti.

Alysha, son yıllardaki zihinsel mücadeleleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Atletizme yeniden aşık olmakta zorlandım. Mutlu değildim. Biraz uzaklaşmam ve zihinsel sağlığıma odaklanmam gerekiyordu. Tüm bu yılı Paris'e hazırlanarak geçirdim. Çok komikti çünkü Tokyo'yu ve Rio'yu kaçırdığımı hissediyordum. Atlama salonunda ya da dışında en iyi halimde değildim. Bu yıl performanslara odaklanacağımı söyledim ve işe yaradı. Gösterilerden sonra orada durdum ve ne yapacağımı bilemedim. Kutlamalı mıydım, herkesi öpmeli miydim, yoksa ağlamalı mıydım? Gerçeküstü bir andı ama inanılmazdı."

"TÜM FEDAKARLIKLARA DEĞDİ"

Newman, olimpiyat madalyası hakkında ise, "Anneme hep bir gün olimpiyat oyunları tarihine adımı yazdıracağımı söylerdim. Bunu gerçekten başardım. Paris'te ülkemi temsil etme hakkı kazandım ve bu benim için inanılmaz bir başarı. Tüm fedakarlıklara değdi" dedi.

Kanadalı atlet yarışmalara hazırlık programına ilişkin ise, "Benim için bir numaralı öncelik zihniyet, ikinci öncelik beslenme ve üçüncüsü de antrenman. Beslenmeyi ikinci sıraya koyuyorum çünkü vücudunuzu yalnızca yararlı ve gerekli maddelerle doldurmanız gerekiyor. Bu da gelecekte iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Antrenman sırasında sadece atlama değil, jimnastik de yapıyorum. Programımda koşu da var. Bu hem uzun mesafeli kros koşuları hem de sprintler olabilir. Halterle de antrenman yapıyorum" ifadelerini kullandı.

SPORCULAR ARASINDA YÜKSELEN UYGULAMA ONLYFANS

OnlyFans, son zamanlarda devletten ciddi destek alamayan ya da düşük sonuçlar nedeniyle büyük spor ödüllerine hak kazanamayan sporcular için oldukça popüler bir gelir kaynağı haline geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları sırasında İngiliz sporcu Jack Laugher'ın bu yolla ekstra para kazandığı bildirildi. Tanınmış sporcular arasında eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant ve tenisçi Nick Kyrgios'un da benzer bir hesaba sahip olduğu kaydedildi.