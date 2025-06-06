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Özbekistan tarihinde bir ilki başardı!

Özbekistan tarihinde bir ilki başardı!

6.06.2025 12:19:00
Güncellenme:
AA
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Özbekistan tarihinde bir ilki başardı!

Özbekistan, Asya Elemeleri 3. Tur 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalarak tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

TARİHİNDE İLK KEZ

İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

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