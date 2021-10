Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

03 Ekim 2021 Pazar, 10:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 'Engelsiz Kulaçlar' yüzme yarışı renkli anlara sahne olurken özel gereksinimli gençler, Sadettin Saran ile birlikte kulaç attı.

Sporun gelişimine her alanda katkı sunan Sadettin Saran, özel gereksinimli gençlerin topluma entegre olmaları ve topluma kazandırılmalarına destek olmak amacıyla ''Engelsiz Kulaçlar' yüzme yarışması düzenlenledi. Antalya'nın Kaş ilçesinde Alternatif Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 20 özel gereksinimli genç, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile birlikte kulaç attı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte tüm yarışçılara birincilik madalyası takdim edildi. Yarışlara Sadettin Saran'ın yanı sıra, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve otizmli doktor rolü ile hafızalarda yer edinen oyuncu Taner Ölmez katıldı.

Organizasyon sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Pandemiden dolayı organizasyona ara vermiştik. Ancak burada pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak bizim için de çok iyi. Çok büyük enerji kaynağı. Sevgi dolular. İnşallah bu yarışları uzun seneler yapmaya devam edeceğiz. Kaş'ta yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında birkaç parkur daha ekleyeceğiz. Ev sahiplerimize, Taner Ölmez kardeşimize, buradaki gönüllü insanlara teşekkür etmek lazım. Biz de bu işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan 3-4 sene önce söylemiştim. Ben ölene kadar ağabeyleriyim. Bu böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sporun iyileştirici ve geliştirici gücünü kullanarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Saran, "Bu gençler Türkiye'nin özel çocukları, çok yönlü çocuklar. Her birinin içinde keşfedilmemiş cevherler yatıyor. Bunları görmek için bir dizi izlemeye gerek yok, bu gençler hayatın içinde. Onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamakla yükümlüyüz. Bizim onların hayata kazandırılması, topluma entegre olmalarının kolaylaştırılması ve fırsat eşitliği haklarının sağlanması konusundaki duruşumuz nettir. Özellikle sporun iyileştirici ve geliştirici gücü ile onlarla daha sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Spor aracılığıyla sosyalleşmelerine ve topluma kazandırılmalarına elimizden geldiğince destek olacağız" dedi.