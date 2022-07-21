Özel sporcu Veysi Turan, Avrupa şampiyonu oldu

21 Temmuz 2022 Perşembe, 20:05

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nın 3'üncü gününde yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular şöyle;

Para Yüzme branşında Veysi Turan, Erkekler 200 Metre Kurbağalama stilinde 2.51.14’lük derecesi ile Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazandı.

Seçil Açıkgöz, Kadınlar 200 Metre Kurbağalama stilinde 3.22.36’lık derecesi ile 2'nci olarak gümüş madalya elde etti.

Deniz Şevin Şentuna ise Kadınlar 200 Metre Kurbağalama stilinde 3.47.34’lük derecesi ile 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Para Masa Tenisi branşında ise çift kadınlarda Ebru Acer ve Sümeyra Türk’den oluşan milli takım, ilk maçında Portekiz’i 3-0, Fransa’yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Polonya’ya 3-2 yenilerek Avrupa Yaz Oyunları ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunların 3'üncü gününde 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanmış oldu.

FEDERASYON BAŞKANI BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZDAN MADALYA YAĞMURU VAR

Milli sporcuları göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız tarih yazıyor, Avrupa’da madalyaları toplayıp İstiklal Marşımızı okutuyorlar. 10 yıl önce her özel çocuğun yapacağı bir spor branşı var, diyerek yola çıktık. Şimdi ise meyvelerini toplamaya başladık, Otizmli, Down, Mental fark etmiyor. Özel sporcularımız Avrupa Yaz Oyunlarında madalyaları toplamaya devam ediyorlar. Para Atletizmde olduğu gibi Para Yüzme ve Para Masa Tenisinde de tek hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılmak ve madalyalar kazanmak. TOSSFED Yönetim Kurulumuz, eğitim kurulumuz ve teknik kurullarımız ile hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye’nin parlayan yıldızı olan özel sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar" diye konuştu.

Polonya’da devam eden Avrupa Yaz Oyunları 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ve kapanış töreni ile sona erecek.