Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 23:18

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 23:18

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Cengiz Ünder, Ermenistan karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder, "Milli takımda olmak her zaman farklı bir duygu benim için. Kendimi çok iyi hissediyorum milli takımda oynadığım zaman. Takımımızın durumu gayet iyi. Şu anda her şey yolunda. Amacımız bu maçta 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak" dedi. Cengiz Ünder'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğdu. 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi. 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.

İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. Bu maçta 2-0 galip geldiler ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldılar.

Cengiz Ünder, 2015/2016 sezonunda takımı ile ilk maçına 16 Ağustos'ta çıktı. Samsunspor'a 4-0 mağlup oldular ve 90 dakika süre aldı. Otuzuncu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında dakika 57'de maçın tek golünü atıp takımına 3 puanı kazandırdı. Bir sonraki hafta Kayseri Erciyesspor maçında 1 gol 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Ünder, bu sezonda toplam 32 maça çıktı, 2462 dakika süre aldı. 6 gol atıp 4 asist yaptı.

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına Avrupa Ligi Elemeleri'nde HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı. Maç 0-0 bitti. Rövanş maçında 26 dakika sahada kalmasına karşın 1 asist kaydetti. Maçta 2-2 bitince Başakşehir deplasman golüyle turu geçti.

Türkiye Kupası'nda ilk üç maçta kadroda değildi. Dördüncü maç, Göztepe deplasmanında 86 dakika forma giydi. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçı kendi evlerinde oynadılar. Başakşehir maça çok iyi başladı. Yedinci ve on birinci dakikalarda Cengiz iki gol kaydetti. Fenerbahçe on iki ve altmış birinci dakikalarda bu iki gole karşılık verdi ve maç 2-2 bitti. Cengiz Ünder 2016/2017 sezonunda toplam 43 maça çıktı, 3292 dakika süre aldı. 9 gol attı 7 asist yaptı.

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı.

Ünder, ilk hafta Roma'nın Atalanta'yı deplasmanda 0-1 mağlup ettiği maçta kadrodaydı fakat oyuna dahil olmadı. İkinci hafta Olimpico di Roma'da oynanan Inter maçının son 7 dakikasında forma giyerek Roma forması ile ilk lig maçına çıktı.

Ünder; 2018-19 sezonunda lig, kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere 33 maça çıkıp 6 gol 10 asist yaptı ve 1 sarı kart gördü. 2019-20 sezonunda ise lig, kupa, UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere 22 maça çıkıp 3 gol atıp 3 sarı kart gördü.

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu. Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı.

4 Temmuz 2021'de Olympique de Marseille'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. 1 Temmuz 2022 tarihinde Marsilya, Ünder'i satın alma opsiyonu'nu (8.40 mil. Euro) kullanarak kadrosuna kattı.

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı.Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı.[51] İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.

CENGİZ ÜNDER'İN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2007-2013 - Bucaspor

2013-2014 - Gümüşordu

Profesyonel kariyeri

2014-2016 - Altınordu

2016-2017 - İstanbul Başakşehir

2017-2022 - Roma

2020-2021 - Leicester City (kiralık)

2021-2022 - Marsilya (kiralık)

2022 - Marsilya

Millî takım kariyeri

2014-2015 - Türkiye U-18

2015-2016 - Türkiye U-19

2016 - Türkiye U-21

2016 - Türkiye