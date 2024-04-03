Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki: 'Adaletiniz batsın...'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkındaki kararlarını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, açıklanan kararlara sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:00
Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki: 'Adaletiniz batsın...'
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PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan TFF'ye tepki geldi. 

Bordo-mavililer, yaptıkları paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!"

TRABZONSPOR'A 6 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.

Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.


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