Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki: 'Adaletiniz batsın...'
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkındaki kararlarını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, açıklanan kararlara sert tepki gösterdi.
PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan TFF'ye tepki geldi.
Bordo-mavililer, yaptıkları paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!"
TRABZONSPOR'A 6 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.
Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
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