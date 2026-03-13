Panathinaikos 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 09:11:00
Cumhuriyet Spor
Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'ı 92-88'lik skorla mağlup ederek 4. maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

EuroLeague'in 31. haftasında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 92-88'lik skorla kazandı.

Panathinaikos, son çeyrekte farkı bir ara 14'e kadar çıkarsa da Zalgiris'in 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar düşürmesine engel olamadı. Juancho Hernangomez'in son dakika içerisinde bulduğu 3 sayılık basket ile galibiyete ulaştı.

Panathinaikos'ta Cedi Osman 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn 22, Kostas Sloukas 12 sayı üretti. Pana'da Nigel Hayes-Davis ise 10 sayı ile oynadı.

Zalgiris'te Sylvain Francisco 23, Nigel Williams-Goss 13 sayı üretti.

4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Panathinaikos, galibiyet sayısını toplamda 17'ye yükseltti. Zalgiris Kaunas ise 14. yenilgisini aldı.

Panathinaikos, gelecek hafta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Real Madrid'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #euroleague #Panathinaikos #Zalgiris Kaunas

