Son 9 maçta 7 mağlubiyet: Ergin Ataman, Yunanistan'da kabusu yaşıyor!

Ergin Ataman'ın başantrenörü olduğu Panathinaikos, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor.
Panathinaikos, son olarak Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında 21 sayı önde olduğu maçı 76-74 kaybetti.
Panathinaikos, şubat ayı başından beri Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de oynadığı 9 maçın 7'sinde yenildi.
İşte o sonuçlar:
95-102 Aris
82-81 Real Madrid (Galibiyet)
62-78 Partizan
78-53 Karditsas (Galibiyet)
83-85 Fenerbahçe
97-102 Kolossos
99-104 Paris
80-86 Olympiakos
74-76 Aris
*Ev sahibi olarak Panathinaikos yazılmıştır.