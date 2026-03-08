Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 20:33:00
Son 9 maçta 7 mağlubiyet: Ergin Ataman, Yunanistan'da kabusu yaşıyor!

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, şubat ayından itibaren Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de oynadığı 9 maçın 7'sinde mağlup oldu.

Ergin Ataman'ın başantrenörü olduğu Panathinaikos, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Panathinaikos, son olarak Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında 21 sayı önde olduğu maçı 76-74 kaybetti.

Panathinaikos, şubat ayı başından beri Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de oynadığı 9 maçın 7'sinde yenildi.

İşte o sonuçlar:

95-102 Aris

82-81 Real Madrid (Galibiyet)

62-78 Partizan

78-53 Karditsas (Galibiyet)

83-85 Fenerbahçe

97-102 Kolossos

99-104 Paris

80-86 Olympiakos

74-76 Aris

*Ev sahibi olarak Panathinaikos yazılmıştır.

İlgili Konular: #ergin ataman #Panathinaikos

