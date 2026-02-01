Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 21:20:00
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan flaş açıklama: 'Eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz'

Aris mağlubiyeti sonrası Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman ve oyunculara yönelik flaş açıklamalar yaptı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından takıma sert eleştiriler yöneltti.

Takımın performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.

Başkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!

Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."

