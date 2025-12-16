Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 23:05:00
Güncellenme:
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Panathinaikos'a 81-77 yenildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 81-77 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

Euroleague'de gelecek hafta Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile 18 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.

1. Çeyrek: 16-17

Devre: 37-41

3. Çeyrek: 57-50

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #ergin ataman #euroleague #Panathinaikos

