Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i bozguna uğrattı

THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:47
Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i bozguna uğrattı
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OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.


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