Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi sahasında PAS Giannina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:39
Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimdeki Panathinaikos, kendi sahasında Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Panagiotis Rafail Tsiaras'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta Volos deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

PAS Giannina ise kendi sahasında ağırladığı Panaitolikos ile 0-0 berabere kalmıştı.


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