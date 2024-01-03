Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:39

Yunanistan Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimdeki Panathinaikos, kendi sahasında Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI HANGİ KANALDA?



Yunan hakem Panagiotis Rafail Tsiaras'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta Volos deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

PAS Giannina ise kendi sahasında ağırladığı Panaitolikos ile 0-0 berabere kalmıştı.