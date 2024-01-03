Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi sahasında PAS Giannina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimdeki Panathinaikos, kendi sahasında Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - PAS GİANNİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Panagiotis Rafail Tsiaras'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta Volos deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
PAS Giannina ise kendi sahasında ağırladığı Panaitolikos ile 0-0 berabere kalmıştı.
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