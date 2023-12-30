Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi!

Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Köln'de forma giyen Dimitrios Limnios ile her konuda anlaşıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:19
Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi!
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile anlaştıktan sonra, Yunan ekibi yeni hocasıyla ilk transferini gerçekleştirirken, Köln ile her konuda anlaşmaya varıldığı da açıklandı.

Dimitrios Limnios

3,5 YILLIK ANLAŞMA

Panathinaikos, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Limnios ile de 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Yunan oyuncu kariyerine Atromitos'ta başlarken PAOK, Twente ve Köln'de forma giydi. Bu sezon Köln ile sadece 1 resmi maça çıkabilen Limnios gol veya asist katkısı sağlayamadı.


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