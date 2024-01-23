Panathinaikos resmen açıkladı: Eski Trabzonsporlu, Fatih Terim'in öğrencisi oldu!

Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, eski Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:49
Panathinaikos resmen açıkladı: Eski Trabzonsporlu, Fatih Terim'in öğrencisi oldu!
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Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Türkiye'den yolu geçmiş bir ismi daha açıkladı.

Yunan ekibi, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN BAHİA'YA GİTMİŞTİ

32 yaşındaki stoper, 2020 yılında 3.2 milyon Euro bonservisle Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Hugo, geçen yıl, bordo mavili takımdan 1.8 milyon Euro'ya Bahia'ya gitmişti.


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