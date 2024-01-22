Panathinaikos, Anastasios Bakasetas'ı duyurdu

Yayınlanma: 22.01.2024 - 19:09

Güncelleme: 22.01.2024 - 19:09

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos'la görüşmelere başlandığı belirtildi.

PANATHINAIKOS RESMEN DUYURDU

Panathianaikos Kulübü ise yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.

MAÇTAN SONRA VEDA ETTİ

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'daki son maçına çıktığını söyledi.

Bakasetas açıklamasında, "Trabzonspor'da son maçıma çıktım, bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Türkiye'deki bütün insanlara, bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.