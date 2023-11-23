Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 10. haftasında kendi evinde İspanyol ekip Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 90-76 mağlup etmişti.
Valencia ise Barcelona deplasmanından 74-70 mağlup ayrılmıştı.
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