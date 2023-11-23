Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 10. haftasında kendi evinde İspanyol ekip Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:59
Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLeague'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 90-76 mağlup etmişti.

Valencia ise Barcelona deplasmanından 74-70 mağlup ayrılmıştı.


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