Eski Beşiktaşlı Devlet Bahçeli'den Fatih Karagümrük'ün stadyum projesine destek!
Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ederek Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Süper Lig ekibinin stadyum projesine destek olacağı duyuruldu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesine destek verecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam odasında taraftarı olduğu Karagümrük Spor Kulübü'nün logo ve plaketi bulunan Genel Başkan Bahçeli'nin, kulübün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşananlara tepki olarak Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesinde tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükselmişti. MHP lideri Bahçeli ise 'istifa' sloganlarını hedef alarak kulüp yönetimlerine "Ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın" diyerek çağrıda bulunmuştu.
Açıklamaların ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da aynı sloganlar atılması üzerine Bahçeli'den yeni bir adım gelmiş ve MHP liderinin Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiği duyurulmuştu. Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" açıklamasını yapmıştı.
Makam odasında Karagümrük Spor Kulübü’nün logo ve plaketine güzide bir yer veren Liderimiz, Karagümrük Spor Kulübünün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazırdır. @karagumruk_sk https://t.co/IK0l1xbHOy pic.twitter.com/ck4BAqk4AW— İsmail ÖZDEMİR ???? (@ismailozdemirrr) November 22, 2023
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