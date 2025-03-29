Panathinaikos'a evinde Paris şoku
Panathinaikos, evinde Paris'e mağlup oldu ve ilk iki şansını mucizelere bıraktı.
THY EuroLeague'in 32. haftasında Panathinaikos ile Paris karşı karşıya geldi. OAKA Altion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Paris 101-98'lik skorla kazandı.
Son çeyreğe 17 sayı geride giren Panathinaikos, s farkı 1 sayıya kadar indirmiş olsa da sahadan mağlup ayrıldı.
Paris'te TJ Shorts 20 sayı 14 asist ve 9 ribaundla maçın yıldızı oldu. Tyson Ward 17 sayı, Jantunen 14 sayı, Nadir Hifi ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 22 sayı 9 asist 8 ribaund, Kostas Sloukas 20 sayı ve 7 asistle mücadele etti. Cedi Osman ise 10 sayı 3 ribaund istatistikleri yakaladı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 20 galibiyette kaldı ve ilk 2 şansını mucizelere bıraktı. 18 galibiyete ulaşan Paris ise ilk 10 içinde yer almayı neredeyse garantiledi.
3. sıradaki Panathinaikos, gelecek hafta 4. sıradaki Monaco'ya konuk olacak. Paris ise Real Madrid deplasmanına gidecek.
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