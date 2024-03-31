Panathinaikos'a şok: Fatih Terim'e kendi sahasında ağır darbe!
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda kendi sahasında ağırladığı PAOK'a 3-2 mağlup oldu.
Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı.
PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.
PANATHİNAİKOS'A AĞIR DARBE
Panathinaikos'ta Arjantinli futbolcu Sebastián Palacios, karşılaşmanın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.
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