Panathinaikos'a şok: Fatih Terim'e kendi sahasında ağır darbe!

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda kendi sahasında ağırladığı PAOK'a 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:24
Panathinaikos'a şok: Fatih Terim'e kendi sahasında ağır darbe!
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Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı. 

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.

PANATHİNAİKOS'A AĞIR DARBE

Panathinaikos'ta Arjantinli futbolcu Sebastián Palacios, karşılaşmanın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı. 

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.


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