Panathinaikos'a şok: Fatih Terim'e kendi sahasında ağır darbe!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:24

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:24

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PAOK 3-2 kazandı.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.

PANATHİNAİKOS'A AĞIR DARBE

Panathinaikos'ta Arjantinli futbolcu Sebastián Palacios, karşılaşmanın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak puanını 63 yaptı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.