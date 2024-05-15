Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk şansı kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 22:00
Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı
Abone Ol google-news

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.

Şampiyonluk grubunun son haftasında fikstür şu şekilde;

AEK - Lamia

Aris - PAOK

Panathinaikos - Olympiakos

PUAN DURUMU

1- PAOK (77)

2- AEK (75)

3- Olmypiakos (73)

4- Panathinaikos (71)


fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri Yunanistan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım başkanlığa aday... 'Atatürkçüyüm, laik ve cumhuriyetçiyim'

Aziz Yıldırım başkanlığa aday... 'Atatürkçüyüm, laik ve cumhuriyetçiyim'
ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı

ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor

Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor
21 yıllık hasreti sona ermişti... İtalyanlar gözünü Mauro Icardi'ye dikti!

21 yıllık hasreti sona ermişti... İtalyanlar gözünü Mauro Icardi'ye dikti!
İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu

İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu
Honaz’da erkenci hasat başladı: 5 bin ton rekolte bekleniyor

Honaz’da erkenci hasat başladı: 5 bin ton rekolte bekleniyor
Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!

Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!