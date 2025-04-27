Papara Park'ta 7 gollü nefes kesen mücadele... Trabzonspor, Alanya'yı Ukraynalı yıldızlarıyla devirdi!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:07

Güncelleme: 27.04.2025 - 18:03

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 7. dakikada Oleksandr Zubkov ile öne geçti. Bordo-mavililerde Danylo Sikan, 17. dakikada durumu 2-0 yaptı. Alanyaspor, 27. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'da ikinci golü atan Sikan, 38'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum Trabzonspor lehine 3-1'e geldi.

ALANYASPOR PENALTI KAZANDI

Alanyaspor, 45. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Florent Hadergjonaj, bu dakikada yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

TRABZONSPOR DEVREYİ 4-2 İLE TAMAMLADI

Trabzonspor, Simon Banza ile 45+5'te bir gol daha buldu ve Alanyaspor karşısında soyunma odasına 4-2 ile gitti.

ALANYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ

Alanyaspor, Andraz Sporar'ın 52. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 4-3'e getirdi.

TRABZONSPOR KAZANDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

UKRAYNALILAR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, mücadelede yıldızlaşan isimler oldu.

Sikan, karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Zubkov ise mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.

MALHEIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Pedro Malheiro, cezalı duruma düştü. Malheiro, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise ligde bir hafta aranın ardından kaybetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 45 puana yükseldi. Alanyaspor, 34 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 4-3 Alanyaspor

92' TEHLİKELİ ATAK! Balkovec'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmadan penaltı noktasına seken top, Makouta'nın önünden kaldı. Makouta, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

91' Alanyaspor'da Sergio Cordova'nın yerine Arda Usluoğlu oyuna dahil oldu.

90' Trabzonspor'da Zubkov ve Ozan Tufan'ın yerlerine Cihan Çanak ile Muhammed Cham oyuna dahil oldu.

88' TEHLİKELİ ATAK! Zubkov, sol kanattan ceza yayına kadar topu taşıyıp sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Ertuğrul sağına uzanarak topu çeldi. Penaltı noktasının soluna seken topa ise Arif Boşluk sol ayak üstüyle gelişine şutunu çekti. Ertuğrul bir kez daha topu kurtarmayı başardı.

83' Alanyaspor'da Richard'ın yerine Efecan Karaca oyuna dahil oldu.

80' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

78' Vişça, sol kanattan son çizgiye inip kale sahasına yerden çevirdi. Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

75' Alanyaspor'da Tonny Vilhena'nın yerine Makouta oyuna dahil oldu.

71' Trabzonspor'da Danylo Sikan ve Mendy'nin yerlerine Lundstram ile Enis Destan oyuna dahil oldu.

68' Tonny Vilhena, orta alanda Mustafa Eskihellaç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66' Hadergjonaj, sağ kanattan topu ters kanatta bulunan Tonny Vilhena'ya aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak taca çıktı.

64' Vişça'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top, kaleci Ertuğrul'un ellerinde kaldı.

61' Malheiro'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Florent Hadergjonaj, karşıladı ve tehlikeyi önledi.

58' Sporar, rakip ceza sahasının sağ dışında Batagov'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Batagov, sarı kart gördü. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.

52' GOL | Florent Hadergjonaj, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Penaltı noktasının sağında Sporar, sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

51' Sporar, rakip ceza yayında Mendy'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Mendy, sarı kart gördü.

50' BİR KAFA! Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Okay'ın kafa vuruşu Ertuğrul'un ellerinde kaldı.

49' BİR ŞUT! Zubkov, ceza yayından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Ertuğrul, soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

45+5' GOL | Edin Vişça'nın kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasının soluna gelen yüksek topu Sikan kafayla uzak direğe çevirdi. Simon Banza'nın yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45+4' Zubkov, rakip ceza yayının gerilerinde Janvier'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Janvier sarı kart gördü.

45+2' Yusuf Özdemir, rakip yarı alanın solunda Malheiro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Malheiro, sarı kart gördü.

45' GOL | Florent Hadergjonaj, sağ ayak içiyle kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

44' Ali Şansalan, monitörden pozisyonu izledikten sonra Edin Vişça'nın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

43' Ali Şansalan, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi.

42' Balkovec'in sol kanattan arka direğe ortaladığı topta Florent Hadergjonaj tek dokunuşla içeriye çevirdi. Meşin yuvarlak Edin Vişça'dan döndü. Pozisyonun ardından Hadergjonaj, hakem Ali Şansalan'a penaltı itirazlarında bulundu.

38' GOL | Batagov, orta alandan sağ kanatta bulunan Zubkov'a uzun bir top gönderdi. Zubkov, sağ kanattan topu son çizgiye kadar taşıyıp penaltı noktasına yerden çevirdi. Sikan'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

33' BİR ŞUT! Trabzonspor'un ön alanda yaptığı presle kazandığı topta Vişça pasını Banza'ya aktardı. Banza, ceza sahası dışı sol çarprazından sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

31' TEHLİKELİ ATAK! Mendy, orta alandan sol kanattan hareketlenen Vişça'ya yerden pasını verdi. Vişça, hızla ceza sahasının soluna girerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

27' GOL | Uğurcan Çakır, kalesinden kısa pasla çıkmak isterken ceza yayında Cordova araya girerek ceza sahasına topu sürdü ve sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

22' Trabzonsporlu oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor...

16' GOL | Malheiro, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden çevirdi. Sikan, ön direkte sağ ayağıyla yerden gelişine vurdu. Savunmada Fatih, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Sikan, bu kez sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7' GOL | Simon Banza, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası sağında Zubkov, gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direkten dönerek yeniden Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov, sol ayağının üstüyle yaptığı ikinci vuruşta topu ağlara gönderdi.

5' Zubkov, orta alandan savunma arkasına sarkan Vişça'ya derin bir top gönderdi ancak Alanyaspor savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Zubkov, rakip ceza sahasının sağ dışında Yusuf Özdemir'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı kart gördü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.