Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 4 maçla devam edecek.
Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Alanyaspor maçında Christian-Petru Ciochirca, Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Miguel Angel Ortiz Arias VAR'da yer alacak.
Süper Lig'de günün programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00: Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00: Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00: Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
Etiketler: #var #Trendyol Süper Lig #merkez hakem kurulu
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