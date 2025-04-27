Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:13

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 4 maçla devam edecek.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Alanyaspor maçında Christian-Petru Ciochirca, Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Miguel Angel Ortiz Arias VAR'da yer alacak.

Süper Lig'de günün programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00: Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00: Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00: Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay