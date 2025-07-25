Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez çoklu branşlı bir paralimpik gençlik organizasyonu olarak 28 Temmuz'a kadar devam edecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda, 33 ülkeden 700'ü aşkın genç sporcu ve 1200'ü aşkın katılımcı bulunuyor. LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne sponsorluk desteğinin yanı sıra paralimpik sporcuların yanında yer alıyor. Markanın tasarladığı “Limitless” koleksiyonu, fiziksel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarını gözeten fonksiyonel detayları bir araya getirdi. LC Waikiki bu yaklaşımıyla, genç paralimpik sporcuların hem sahada hem de günlük yaşamda özgürce var olmalarını destekliyor.
Paralimpik sporculara özel destek
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru LC Waikiki, ülkemizde ilk kez İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları’na destek veriyor.
25.07.2025 16:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru LC Waikiki, ülkemizde ilk kez İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları’na destek veriyor.
İlgili Haberler
Paralimpikte kazanılan 28 madalyanın perde arkasında sistem ve liyakat var Kamuoyu şimdi Olimpiyat Oyunları’nda dökülen milli takımların Paralimpik’te kazandığı başarıyı tartışıyor. Barselona 1992’de Paralimpik Oyunlar’la tanışan Türkiye’nin Paris 2024’e kadar toplam 38 madalya kazanıp Fransa’da 28 madalyaya birden imza atması ise “İşin sırrı ne?” sorusunu gündeme getirdi.