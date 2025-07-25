Paralimpik sporculara özel destek

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez çoklu branşlı bir paralimpik gençlik organizasyonu olarak 28 Temmuz'a kadar devam edecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda, 33 ülkeden 700'ü aşkın genç sporcu ve 1200'ü aşkın katılımcı bulunuyor. LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne sponsorluk desteğinin yanı sıra paralimpik sporcuların yanında yer alıyor. Markanın tasarladığı “Limitless” koleksiyonu, fiziksel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarını gözeten fonksiyonel detayları bir araya getirdi. LC Waikiki bu yaklaşımıyla, genç paralimpik sporcuların hem sahada hem de günlük yaşamda özgürce var olmalarını destekliyor.