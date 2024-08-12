Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki 80 bin kişilik Stade de France'ta gerçekleştirilen kapanış törenini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile davetliler takip etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu.
Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi.
Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.
Törende sporcu kafileleri de şarkılar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.
SİFAN HASSAN MADALYA TÖRENİNE BAŞÖRTÜSÜYLE ÇIKTI
Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için statta gerçekleştirildi.
Bu kategoride altın madalya kazanan Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı.
Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.
OLİMPİYAT BAYRAĞI, ABD'YE TESLİM EDİLDİ
Görsel şovlarla devam eden tören yetkililerin konuşmalarıyla devam etti.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını 2028 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a verdi. Karen Bass bayrağı, ABD'li yıldız cimnastikçi Simon Biles ile birlikte aldı.
Simon Biles, olimpiyat bayrağını stadın çatısında kurulan düzenekle sahneye inen ABD'li sinema oyuncusu Tom Cruise'a verdi. Ünlü aktör, motosikletle sahneden ayrılırken hazırlanan senaryo çerçevesinde ABD'de dalgalandırılan bayrak statta ekranlara yansıtıldı.
Stattaki izleyiciler, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg'un ABD'den verdiği ve ekranlara yansıtılan konserlerle eğlendi.
Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Spor Haberleri
- 'Samsunspor'un oyunu, Beşiktaş'ın oyuncusu var'
- Semih Kılıçsoy: 'İyi bir asist yaptım'
- Eyüpspor'dan Alanyaspor açıklaması!
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi!
- Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
- Necip Uysal: 'Çok kötü bir saha vardı'
- Hollandalı hocadan Muçi yanıtı!
- Beşiktaşlı yıldızdan sakatlık açıklaması!
- Alanya'da olaylı maç!
- 'Beşiktaş adına tek olumlu yönü...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Dehşetten yeni görüntüler
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum