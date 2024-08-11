İtalya, Paris 2024'te olimpiyat şampiyonu oldu

İtalya Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finalde karşılaştığı ABD'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:38
İtalya, Paris 2024'te olimpiyat şampiyonu oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybolunda İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da kadın voleybolu branşının final maçında ABD ile İtalya, karşı karşıya geldi.

ABD'Yİ MAĞLUP ETTİ

İtalya, ABD'yi 25-18, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Brezilya'nın bronz madalya kazandığı Paris 2024'ü A Milli Voleybol Takımı dördüncü tamamladı.


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