İtalya, Paris 2024'te olimpiyat şampiyonu oldu
İtalya Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finalde karşılaştığı ABD'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybolunda İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da kadın voleybolu branşının final maçında ABD ile İtalya, karşı karşıya geldi.
ABD'Yİ MAĞLUP ETTİ
İtalya, ABD'yi 25-18, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Brezilya'nın bronz madalya kazandığı Paris 2024'ü A Milli Voleybol Takımı dördüncü tamamladı.
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