Paris 2024'te bir ilk: Millilerimiz atıcılıkta gümüş madalya kazandı!
2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi oldu.
2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalya kazandı.
ATICILIKTA İLK MADALYA
Bu madalya, Türkiye'nin olimpiyatta atıcılıkta kazandığı ilk madalya oldu.
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