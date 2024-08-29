Paris 2024'te bir ilk: Mülteci sporcu tarihe geçti!
Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında kadınlar K44 47 kiloda mücadele eden Khudadadi, Faslı rakibi Naoual Laarif'in maça çıkmamasıyla bronz madalya kazandı.
Bu madalya, Tokyo 2020'den sonra ikinci kez Mülteci Paralimpik Takımı ismiyle yarışan ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) bayrağını kullanan ekibin ilk madalyası oldu.
Bronz madalya sevincini büyük bir coşkuyla yaşayan Afgan sporcuya tribünlerden de büyük destek geldi. Bütün maçlarında seyircilerin desteğini alan ve yaşamını Fransa'da sürdüren 25 yaşındaki sporcunun sevinci sırasında tatamide IPC bayrağının yanı sıra Fransa bayrağı da açıldı.
Spor Haberleri
- İki polis müdürü görevden alındı!
- Paris 2024'te bir ilk: Mülteci sporcu tarihe geçti!
- Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya!
- Inter efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!
- UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi hangi kan
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı!
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten suç duyurusu!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!
- Mesut Özil, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
- Lucas Torreira'dan flaş paylaşım!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?