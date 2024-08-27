Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak isimler belli oldu!
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağımızı milli sporcular Sevilay Öztürk ile Mahmut Bozteke taşıyacak.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın çarşamba günü yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.
BAYRAĞIMIZI ÖZTÜRK VE BOZTEKE TAŞIYACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Sevilay ve Mahmut'un, yarın Concorde Meydanı'ndaki açılış töreninde kafilenin en önünde bayrak taşıyıcılar olarak yer alacağını duyurdu.
Milli sporcular Sevilay ve Mahmut'un Tokyo 2020'de tarihi başarılar elde ettiğine dikkati çeken bakan Bak, "Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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