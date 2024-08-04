Paris 2024'te klasik yay bireyselde altın madalya sahibini buldu!

Woojin Kim, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde ABD'li Brady Ellison'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:55
Paris 2024'te klasik yay bireyselde altın madalya sahibini buldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

ABD'Lİ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.


Woojin Kim haberleri mete gazoz haberleri Ulaş Berkim Tümer haberleri okçuluk haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Mete Gazoz'dan Paris 2024 açıklaması: 'Bir yandan mutluyum bir yandan da...'

Mete Gazoz'dan Paris 2024 açıklaması: 'Bir yandan mutluyum bir yandan da...'
Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024'e veda etti!

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024'e veda etti!
Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu

Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler