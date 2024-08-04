Paris 2024'te klasik yay bireyselde altın madalya sahibini buldu!
Woojin Kim, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde ABD'li Brady Ellison'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.
ABD'Lİ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.
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