Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu

Güçlü sesi ve şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara vereceğini açıkladı. Grammy'li şarkıcı, Münih'teki özel konser serisinin ikinci akşamında Kadınlar 100 metre finalini izlemek için konserine ara verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:14
Adele, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için konserini durdurdu
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıklamıştı. İngiliz şarkıcı, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.

Grammy'li şarkıcı, Münih'te düzenlenen özel konser serisiyle hayranlarıyla buluştu. "Adele in Munich" adlı gösterisinin ikinci akşamında şarkıcı, konserine kısa bir ara verdi. Ünlü şarkıcı, Messe München'in dev ekranlarında Kadınlar 100 metre finalini izledi.

Konsere giden bir hayranın X hesabında yaptığı paylaşımda, Adele'in yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konserine ara verdiği ve finale odaklandığı görülüyor.


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