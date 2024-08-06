Paris 2024'te müthiş geri dönüş: Sırbistan yarı finalde!
Sırbistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol çeyrek finalinde karşılaştığı Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2024 Paris Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde Sırbistan, 24 sayı geriye düştüğü maçta Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Normal süresi 82-82 biten maçı uzatmalarda kazanan Sırbistan'da Nikola Jokic 21 sayı 12 ribaunt 7 asist ile yıldızlaşırken, Bogdan Bogdanovic 15 sayı 5 ribaunt 6 asist ile takımına önemli bir katkı sağladı.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Avustralya'da ise Patty Mills'in ve Josh Giddey'in 26'şar sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Patty Mills, normal sürede 82-80 devam eden maçın bitimine 1.4 saniye kala Nikola Jokic'in üzerinden bulduğu isabetle durumu 82-82'ye getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.
Sırbistan, yarı finalde Brezilya - ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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