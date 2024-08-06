Paris 2024'te müthiş geri dönüş: Sırbistan yarı finalde!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 18:23

Güncelleme: 06.08.2024 - 18:23

2024 Paris Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde Sırbistan, 24 sayı geriye düştüğü maçta Avustralya'yı 95-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Normal süresi 82-82 biten maçı uzatmalarda kazanan Sırbistan'da Nikola Jokic 21 sayı 12 ribaunt 7 asist ile yıldızlaşırken, Bogdan Bogdanovic 15 sayı 5 ribaunt 6 asist ile takımına önemli bir katkı sağladı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Avustralya'da ise Patty Mills'in ve Josh Giddey'in 26'şar sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Patty Mills, normal sürede 82-80 devam eden maçın bitimine 1.4 saniye kala Nikola Jokic'in üzerinden bulduğu isabetle durumu 82-82'ye getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.

Sırbistan, yarı finalde Brezilya - ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.