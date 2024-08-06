Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'te Kübalı rakibi Yusnelis Guzman Lopes'e 7-6 mağlup oldu. Bronz madalya için repesaj şansı bekliyor.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:55
Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, son 16 turunda Kübalı rakibine mağlup oldu.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes ile karşılaştı.

Milli sporcu, çekişmeli geçen maçı 7-6 kaybetti.

Evin Demirhan Yavuz, Kübalı güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesaj maçlarına çıkacak.


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