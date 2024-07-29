Paris 2024'te Simone Biles rüzgarı!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:26

Simone Biles kendisini izleyenleri büyülemeye devam ediyor. 4 kez Olimpiyat şampiyonu olan Amerikalı cimnastikçi, Paris 2024'te ilk performansını sergiledi. Bu ana tanıklık etmek isteyen dünyaca ünlü isimler; Tom Cruise, Lady Gaga, John Legend ve Ariana Grande tribündeydi.

Artistik cimnastik elemelerinin yapıldığı Bercy Arena'daki biletlerin tamamı günler öncesinden satıldı. Amerika takımının anons edilmesiyle tribünlerde büyük heyecan yaşandı.

Simone Biles, bileğindeki ağrıya rağmen toplamda 59 bin 566 puanla en yüksek dereceyi elde etti. Biles, atlamada 15.300; yer aletinde 14.600 puanla birinci sırada yer aldı.

27 yaşındaki cimnastikçi denge aletinde 14.733 ile ikinci olurken; asimetrik paralelde 14.433 puanla 8. basamakta kaldı.

Simeone Biles, Tokyo 2020'de sağlık sorunları nedeniyle finallere katılamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri bireyselde ilk 3'te yer aldı. Sunisa Lee elemelerde ikinci sırada yer alırken; Jordan Chiles ise üçüncü basamakta. Amerika Birleşik Devletleri takım halinde toplamda 172.296 puan toplayarak elemelerde zirvede tamamladı. Takımlarda İtalya elemeleri ikinci bitirirken; Çin ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar Artistik Cimnastik takımlar finali yarın yapılacak.