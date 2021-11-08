Paris Masters'da Djokovic, şampiyonluğa ulaştı
Bazı turnuvalardan çekilen Djokovic, Paris Masters'da şampiyonluğa ulaştı.
Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.
İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.
Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.
Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.
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