Paris Saint-Germain ile Dünya Kupası arasındaki ilişki dikkat çekti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:35

Dünyaca ünlü yıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.

Ronaldinho, 2001 yılında Gremio'dan 5 milyon Euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ronaldinho, 1 yıl sonra Japonya - Güney Kore ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Brezilya ile zafere ulaştı.

MESSI VE MBAPPE TAKİP ETTİ

Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2017'de 180 milyon Euro bonservis bedeli ile Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Mbappe, transferden 1 yıl sonra Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak Fransa ile 19 yaşında şampiyonluğa ulaştı.

Lionel Messi ise 2021 yılında gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak Arjantin ile mutlu sona ulaştı.