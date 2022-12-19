Paris Saint-Germain ile Dünya Kupası arasındaki ilişki dikkat çekti
Arjantin'in şampiyonlukla tamamladığı Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Fransız ekip Paris Saint-Germain'in transfer ettiği yıldız futbolcular Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Dünyaca ünlü yıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.
Ronaldinho, 2001 yılında Gremio'dan 5 milyon Euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ronaldinho, 1 yıl sonra Japonya - Güney Kore ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Brezilya ile zafere ulaştı.
MESSI VE MBAPPE TAKİP ETTİ
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2017'de 180 milyon Euro bonservis bedeli ile Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Mbappe, transferden 1 yıl sonra Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak Fransa ile 19 yaşında şampiyonluğa ulaştı.
Lionel Messi ise 2021 yılında gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak Arjantin ile mutlu sona ulaştı.
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