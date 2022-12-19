2022 Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret gündemde: Messi rahatsız oldu
Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in zaferini sahaya inerek kutladı.
Görüntülerde Gökçe ile yan yana gelen Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü.
Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada 'Salt bae' hareketiyle ün salmış olan Nusret Gökçe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gitti.
Arjantin'in şampiyon olmasıyla Nusret Gökçe, maç bitiminde sahaya indi.
Angel Di Maria, Messi gibi çok sayıda futbolcuyla görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü.
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