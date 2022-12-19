2022 Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret gündemde: Messi rahatsız oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:25
<p>Dünyaca ünlü Türk şef <strong>Nusret Gökçe</strong>, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in  zaferini sahaya inerek kutladı. </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gg0oo?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in  zaferini sahaya inerek kutladı. 

<p>Görüntülerde Gökçe ile yan yana gelen Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü. </p>

Görüntülerde Gökçe ile yan yana gelen Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü. 

<p>Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.</p>

Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

<p>Sosyal medyada '<strong>Salt bae</strong>' hareketiyle ün salmış olan Nusret Gökçe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gitti. </p>

Sosyal medyada 'Salt bae' hareketiyle ün salmış olan Nusret Gökçe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gitti. 

<p>Arjantin'in şampiyon olmasıyla Nusret Gökçe, maç bitiminde sahaya indi. </p>

Arjantin'in şampiyon olmasıyla Nusret Gökçe, maç bitiminde sahaya indi. 

<p>Angel Di Maria, Messi gibi çok sayıda futbolcuyla görüntülerini paylaştı. </p>

Angel Di Maria, Messi gibi çok sayıda futbolcuyla görüntülerini paylaştı. 

<p>Görüntülerde Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü. </p>

Görüntülerde Messi'nin Nusret'in tavırlarından rahatsız olduğu görüldü. 

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