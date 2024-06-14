Paris Saint-Germain, Matvey Safonov transferini açıkladı!

Paris Saint-Germain, Rus kaleci Matvey Safonov'u transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 22:45
Paris Saint-Germain, Matvey Safonov transferini açıkladı!
Abone Ol google-news

Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Rus takımı Krasnodar'dan kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSG'den yapılan açıklamada, "25 yaşındaki kaleci Matvey Safonov'un 2029 yılına kadar kulüple sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Rus kaleci, geçen sezon Krasnodar formasıyla 30 maçta koruduğu kalesinde 27 gol görürken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.


paris saint-germain haberleri psg haberleri transfer haberleri Matvey Safonov haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler