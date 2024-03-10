Paris Saint-Germain sahasında takıldı!

Paris Saint-Germain, sahasında Reims ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:17
Paris Saint-Germain sahasında takıldı!
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Fransa Ligue 1 25. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Reims ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadele 2-2 sona erdi.

Reims, 7. dakikada Marshall Munetsi ile öne geçti. Paris Saint-Germain, 17 ve 19'da Gonçalo Ramos'un attığı gollerle maçı 2-1'e getirdi. Reims, devre bitmeden 45'te Oumar Diakite ile skoru eşitledi ve soyunma odasına beraberlikle gitti.

İlk yarıdaki dört golün aksine ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin, "Onsuz oynamaya alışmalıyız" dediği Kylian Mbappe, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Mbappe, 73'te Gonçalo Ramos yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından PSG 56, Reims 35 puana yükseldi.

PSG, ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanına gidecek. Reims, sahasında Metz'i ağırlayacak.


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