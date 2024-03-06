Mbappe attı, PSG çeyrek finale çıktı
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enriquek kariyetinde Real Sociedad deplasmanında 5. maç sonrasında ilk galibiyetini aldı.
Paris Saint-Germain'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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