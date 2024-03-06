Mbappe attı, PSG çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:28
Mbappe attı, PSG çeyrek finale çıktı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enriquek kariyetinde Real Sociedad deplasmanında 5. maç sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Paris Saint-Germain'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.


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