Lens, Brest'i yendi; PSG'ye gün doğdu
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lens evinde Brest'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile Eric Roy'un yönetimindeki Brest karşı karşıya geldi.
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens, 32. dakikada Ruben Aguilar'ın kaydettiği gol ile 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.
Bu sonuçla birlikte 13 maçlık yenilmeme serisi sona eren lig ikincisi Brest 46 puanda kalırken, Lens 42 puana ulaştı. PSG'nin Reims'i mağlup etmesi durumunda ikinci Brest ile arasındaki puan farkı 12'ye yükselecek.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lens evinde Nice'i ağırlarken, Brest sahasında Lille ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'