Lens, Brest'i yendi; PSG'ye gün doğdu

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:16

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile Eric Roy'un yönetimindeki Brest karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens, 32. dakikada Ruben Aguilar'ın kaydettiği gol ile 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte 13 maçlık yenilmeme serisi sona eren lig ikincisi Brest 46 puanda kalırken, Lens 42 puana ulaştı. PSG'nin Reims'i mağlup etmesi durumunda ikinci Brest ile arasındaki puan farkı 12'ye yükselecek.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lens evinde Nice'i ağırlarken, Brest sahasında Lille ile karşılaşacak.