Paris Saint Germain'den Real Madrid'e Kylian Mbappe tepkisi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 21:50

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Fransız devi yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalama konusunda çok istekli. Ancak Mbappe'yi transfer etmek isteyen tek kulüp PSG değil. Real Madrid genç yıldızla uzun süredir ilgileniyor ve kadrosuna katmak için bekliyor.

Kylian Mbappe'nin PSG'deki mevcut sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Yıldız futbolcu 2022 yazında bedelsiz bir şekilde Paris devinden ayrılıp dilediği kulübe imza atma şansına sahip. Ancak bu durum Fransız cephesini oldukça tedirgin ediyor.

"REAL MADRİD CEZALANDIRILMALI"

Gazzetta dello Sport'a konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe konusunda Real Madrid'in takındığı tavrı eleştirirken "Bunu inkar ediyorlar ama Real Madrid'in bir süredir Mbappe'yi serbest oyuncu statüsüyle transfer etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu Mbappe'ye saygısızlık olarak görüyorum. O sıradan bir futbolcu değil, dünyanın en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in cezalandırılması gerektiğini söyleyen Leonardo, "Real Madrid'de teknik direktör, yöneticiler ve futbolcular daima Mbappe hakkında demeç veriyorlar. Bence bu onların planının bir parçası. İki yıldır her yerde Mbappe konuşuyorlar. Bu cezalandırılmalı." dedi.

PSG, Kylian Mbappe için Monaco'ya toplam 180 milyon Avroluk bonservis ödemişti.