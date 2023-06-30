Paris Saint-Germain'in yeni hocası belli oluyor!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:14

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:14

Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oluyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; teknik direktör Galtier ile tazminat ve fesih konusunda anlaşmaya varan PSG, Luis Enrique ile el sıkıştı. Fransız devinin, Luis Enrique'yi kısa süre içerisinde resmen açıklayacağı belirtildi.

Luis Enrique

BARCELONA'DA HER KUPAYI KAZANDI

İspanyol teknik direktör, Barcelona hocasıyken Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanya teknik direktörlüğü görevinden 2022 Dünya Kupası sonrası ayrılan Luis Enrique, Chelsea ve Tottenham gibi kulüplerden gelen teklifleri geri çevirmişti.