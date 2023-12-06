Partizan evinde rahat kazandı
EuroLeague karşılaşmasında Partizan evinde konuk ettiği AS Monaco'yu 89-85 yendi.
EuroLeague 12. hafta karşılaşmasında Partizan sahasında ağırladığı AS Monaco'yu uzatmalarda 89-85 mağlup etti.
Partizan'da, Kevin Punter attığı 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
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