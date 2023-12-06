Partizan evinde rahat kazandı

EuroLeague karşılaşmasında Partizan evinde konuk ettiği AS Monaco'yu 89-85 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 03:14
Partizan evinde rahat kazandı
Abone Ol google-news

EuroLeague 12. hafta karşılaşmasında Partizan sahasında ağırladığı AS Monaco'yu uzatmalarda 89-85 mağlup etti.

Partizan'da, Kevin Punter attığı 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.


Partizan monaco euroleague thy euroleague

En Çok Okunan Haberler