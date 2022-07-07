Partizan, Trabzonspor’dan Diabate’yi aldı

Bonservisi Trabzonspor'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen Fousseini Diabate, Sırbitan temsilcisi Partizan'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:50
Partizan, Trabzonspor’dan Diabate’yi aldı
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Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor’dan Fousseni Diabate’yi kadrosuna kattı. Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.  

Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



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