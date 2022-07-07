Partizan, Trabzonspor’dan Diabate’yi aldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:50

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor’dan Fousseni Diabate’yi kadrosuna kattı. Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



