Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı
TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu'nda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a yükseltildi.
Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu ise devam edecek. Ayrıca, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecek.
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