Patrick Kluivert kimdir, nereli, kaç yaşında? Patrick Kluivert hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 27.06.2023 - 09:53

Patrick Kluivert'in kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve gelen Patrick Kluivert hakkında "kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda futbol oynadı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?" gibi soruların yanıtı aranıyor. İşte, Patrick Kluivert hakkında merak edilenler...

PATRİCK KLUİVERT KİMDİR?

Kluivert, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 1 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolcu olan babası Surinam, annesi ise Curaçao doğumludur. 7 yaşındayken Ajax Genç Akademisine girdi. 1990'ların Ajax'ın altın jenerasyonda yer aldı. İlk maçına 2-1 yendikleri 21 Ağustos 1994 tarihinde 18 yaşındayken Hollanda Süper Kupa'sında Feyenoord karşısında çıktı ve karşılaşmanın ilk golünü attı.

Efsanevi 1994 - 95 sezonunda hem Hollanda Ligi'ni hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı ve final maçın tek golünü atan isim oldu.

Patrick Kluivert, 1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde maçı 70.dakikasında oyuna girdi ve AC Milan'a 85.dakikada attığı gol ile turnuva finalinde gol atan en genç futbolcu oldu. (18 sene, 10 ay ve 23 günlük)

Bosman kuralları gereğince Afc Ajax ile sözleşmesi bittikten sonra İtalyan Takımı AC Milan'a sözleşme imzaladı. Ajax formasıyla oynadığı 3 sene içinde 97 maçta 50 gol attı.

AC MİLAN

İtalya'da pek varlık gösteremeyen Patrick Kluivert, 33 maçta sadece 9 gol atabildi. Sene sonunda ise Katalan takımı FC Barcelona'ya geçti.

FC BARCELONA

FC Barcelona, Kluivert için AC Milan'a 8.75 milyon £ ödedi. Ağustos 1998'de 4 senelik sözleşme imzaladı. Böylece Ajax ile çalıştığı eski teknik direktörü Louis van Gaal ile tekrar biraya geldi.

1998-99 La Liga sezonunda Rivaldo ile çok iyi anlaştı ve sezon boyunca ligde 35 maçta 15 gol atarak takımın şampiyon olmasında katkı sağladı. Bir sene sonra 1999-2000 La Liga'da aynı başarıyı göstererek 26 maçta 15 gol atmayı başardı. Ayrıca o sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atarak takımın yarı finale kadar çıkardı. 2000-01 La Liga'da kariyer rekoru kırdı, 31 maçta 18 gol atarak takımın ligde üçüncü olmasını sağladı. Ayrıca o sezon Avrupa Kupaları maçında 12 maçta 5 gol atabildi.

2001-02 La Liga'da takımı açısından pek iç açısı geçmese de Kluivert, geçen senelerdeki verimliğini devam ettirdi. 33 maçta 18 gol attı. Bir sene sonra 2002-03'de 16 gol atsa da takımın kötü gidişini önleyemedi. 2003-04 sezonunda ise önceki sezonlardaki formunu yakalamadı, sadece 8 gol atabildi.

2004 yazında takımdan ayrıldı. Oynadığı 6 sezon boyunca ligde attığı 90 gol ile FC Barcelona için La Liga'da en fazla gol atan altıncı isim oldu.

NEWCASTLE UNİTED

Temmuz 2004'te İngiliz takımı Newcastle United ile bir senelik anlaştı. Oynadığı 25 maçta 6 gol atabildi. Newcastle United, ligi 14.sırada bitirince sözleşme yinelenmedi ve takımdan ayrılmış oldu.

VALENCİA

İngiltere deneyiminin ardından İspanya'ya geri döndü ve Valencia ile anlaştı. Kluivert açısından felaketle geçen bir sezon oldu. Sezonun çoğunda sakat olan Kluivert, sahada toplamda 202 dakika kalabildi ve sadece 1 gol atabildi.

PSV EİNDHOVEN

Başarısız geçen iki sezon ardından 12 sene sonra Hollanda'ya geri döndü ve PSV ile anlaştı. İlk maçına, sonradan oyuna girdiği ve 2-1 kazandıkları Feyenood karşısında çıktı. 16 maçta sadece 3 gol atabildi.

LİLLE

PSV ile sözleşmesi bittikten sonra Fransız ekibi Lille ile anlaştı. Sadece 13 maçta 4 gol atabildi.

PATRİCK KLUİVERT HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1994-1997 Ajax

1997-1998 Milan

1998-2004 FC Barcelona

2004-2005 Newcastle United

2005-2006 Valencia

2006-2007 PSV

2007-2008 Lille

PATRİCK KLUİVERT MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk Millî formasını 16 Kasım 1994 tarihinde 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 13.dakikasında dahil olduğu Çek Cumhuriyeti karşında giydi. İkinci maçında ise Malta karşısında Ronald de Boer'in yerine 77.dakikasında dahil oldu ve 7 dakika sonra millî takım adına ilk golünü attı.

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarının tamamında sonradan oyuna dahil oldu ve 1 gol atabildi. İlk kez ilk 11'de başladığı Fransa karşısında giydi ve penaltılara kalan maçta takımın elenmesine engel olamadı. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında 2 gol attı ve çeyrek finalde Yugoslavya karşısında üç gol atarak takımını yarı finale çıkmasında büyük katkı sağladı. Yarı finalde penaltılara giden İtalya maçında penaltıyı atabilen tek isim oldu.

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'ında kadroya çağrılsa da hiçbir maçta oynamadı.